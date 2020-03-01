В действиях журналистов Sputnik Турция не нашли состава преступления

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Турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действия трёх задержанных сотрудников Sputnik Турция, которые позже были освобождены. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Анкары.
В действиях журналистов Sputnik Турция не нашли состава преступления
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Состава преступления у трёх сотрудников агентства Sputnik не обнаружено, было принято решение об их освобождении», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось об освобождении троих журналистов Sputnik Турция после взятия у них показаний.

Журналисты были задержаны в Анкаре после того, как они обратились в полицию из-за нападения неизвестных на их квартиры вечером 29 февраля.

Также в Стамбуле турецкая полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.

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