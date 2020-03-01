В действиях журналистов Sputnik Турция не нашли состава преступления
- © Евгения Новоженина
- РИА Новости
«Состава преступления у трёх сотрудников агентства Sputnik не обнаружено, было принято решение об их освобождении», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось об освобождении троих журналистов Sputnik Турция после взятия у них показаний.
Журналисты были задержаны в Анкаре после того, как они обратились в полицию из-за нападения неизвестных на их квартиры вечером 29 февраля.
Также в Стамбуле турецкая полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.