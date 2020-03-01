Полиция задержала главного редактора Sputnik Турция
- РИА Новости
«Главного редактора Sputnik Махира Бозтепе забрала полиция. Его везут в главное управление безопасности Стамбула», — указано в сообщении.
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что в Стамбуле был задержан сотрудник Sputnik Турция.
«Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан ещё один сотрудник. Ещё трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???» — написала она.
Также Симоньян подтвердила, что задержан главный редактор Sputnik Турция.
Ранее сообщалось МИА «Россия сегодня» направит обращение в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО в связи с ситуацией со Sputnik Турция.