Полиция задержала главного редактора Sputnik Турция

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RT
Турецкая полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе, его везут в Главное управление безопасности Стамбула. В редакции Sputnik Турция проходит встреча руководителя представительства агентства в Стамбуле Максима Дурнева, адвокатов агентства, представителей генконсульства России в Стамбуле, а также сотрудников полиции Турции.
Полиция задержала главного редактора Sputnik Турция
  • РИА Новости

«Главного редактора Sputnik Махира Бозтепе забрала полиция. Его везут в главное управление безопасности Стамбула», — указано в сообщении.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что в Стамбуле был задержан сотрудник Sputnik Турция.

«Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан ещё один сотрудник. Ещё трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???» — написала она.

Также Симоньян подтвердила, что задержан главный редактор Sputnik Турция.

Ранее сообщалось МИА «Россия сегодня» направит обращение в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО в связи с ситуацией со Sputnik Турция.

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