МИА «Россия сегодня» обратится в ООН и ОБСЕ из-за Sputnik Турция

МИА «Россия сегодня» направит обращение в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО в связи с нападением на сотрудников Sputnik Турция.

Об этом информирует РИА Новости.

«В настоящее время мы обращаемся в международные правозащитные и журналистские организации — ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международную федерацию журналистов с требованием обратить самое пристальное внимание на ситуацию вокруг Sputnik Турция», — говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Ранее в МИД России заявили, что нападение на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре и их задержание является грубейшим нарушением прав журналистов, и призвали власти Турции вмешаться в ситуацию.

По данным ведомства, в субботу, 29 февраля, неизвестные ворвались в квартиры к сотрудникам Sputnik, скандируя угрожающие лозунги.

Нападавшие скрылись до приезда полиции.

Отмечалось, что журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность.

По данным МИД, в настоящее время потерпевшие находятся в силовых структурах Турции, ситуация осложняется тем, что с ними не удаётся установить связь.