Лавров и Чавушоглу обсудили задержание сотрудников Sputnik Турция

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по поводу задержания сотрудников Sputnik Турция.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Стороны обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. С российской стороны была подчёркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов и сотрудников информационного агентства Sputnik в Анкаре и обеспечения их безопасности», — указывается в заявлении.

Отмечается, что министры также высказались в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы для ведения диалога по поводу договорённостей в поддержку сирийского урегулирования.

Ранее турецкая полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе. Как отметил сам Бозтепе, полицейские в рамках задержания не применяли воздействия или силы по отношению к нему.

Также трое сотрудников агентства в Анкаре были задержаны, когда обратились с заявлениями в полицию по факту нападения неизвестных на их квартиры вечером 29 февраля. По данным РИА Новости, в настоящее время их завели в здание Дворца правосудия в Анкаре, где они, как ожидается, дадут показания прокурору.