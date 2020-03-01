Главный редактор Sputnik Турция прокомментировал своё задержание
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- РИА Новости
По словам Бозтепе, полицейские «весьма обходительны». Журналиста отвезли на медицинское освидетельствование в больницу, поскольку так положено процедурой задержания.
Отмечается, что в настоящее время полицейские вместе с Бозтепе направляются в Управление безопасности Стамбула.
Как заявил глава представительства Sputnik в Стамбуле Максим Дурнев полицейские проводят обыски в офисе Sputnik в Стамбуле. По его словам, ордер выдан генеральной прокуратурой Стамбула.
«Причину обыска не называют», — добавил он.
Ранее турецкая полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.
Также трое сотрудников агентства в Анкаре были задержаны, когда обратились с заявлениями в полицию по факту нападения неизвестных на их квартиры вечером 29 февраля. По данным РИА Новости, в настоящее время их завели в здание Дворца правосудия в Анкаре, где они, как ожидается, дадут показания прокурору.