Главный редактор Sputnik Турция прокомментировал своё задержание

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Главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе заявил, что полиция в рамках задержания не применяла воздействия или силы по отношению к нему. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства.
Главный редактор Sputnik Турция прокомментировал своё задержание
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По словам Бозтепе, полицейские «весьма обходительны». Журналиста отвезли на медицинское освидетельствование в больницу, поскольку так положено процедурой задержания.

Отмечается, что в настоящее время полицейские вместе с Бозтепе направляются в Управление безопасности Стамбула.

Как заявил глава представительства Sputnik в Стамбуле Максим Дурнев полицейские проводят обыски в офисе Sputnik в Стамбуле. По его словам, ордер выдан генеральной прокуратурой Стамбула. 

«Причину обыска не называют», — добавил он.

Ранее турецкая полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.

Также трое сотрудников агентства в Анкаре были задержаны, когда обратились с заявлениями в полицию по факту нападения неизвестных на их квартиры вечером 29 февраля. По данным РИА Новости, в настоящее время их завели в здание Дворца правосудия в Анкаре, где они, как ожидается, дадут показания прокурору.

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