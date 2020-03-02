Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2912
Об этом сообщает CGTN.
202 new cases of #COVID19 reported on Chinese mainland on Sunday, with 42 new deaths and 2,837 discharged— CGTN (@CGTNOfficial) March 2, 2020
Latest figures in #China as of Mar. 1:
- 80,026 total confirmed cases, another 98 in HK, 10 in Macao and 40 in Taiwan
- 2,912 deaths
- 44,462 discharged pic.twitter.com/pS24Snvupu
Уточняется, что за день зарегистрировано 42 случая смерти от COVID-19. Всего в Китае заражены 80 026 человек.
Ранее сообщалось, что излечившиеся от коронавируса и выписанные из больниц пациенты, тесты которых впоследствии вновь показали положительный результат на коронавирусную инфекцию COVID-19, не могут заразить других людей.