Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2912

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Число погибших в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае возросло до 2912, около 44,5 тыс. человек выздоровели.

Об этом сообщает CGTN.

Уточняется, что за день зарегистрировано 42 случая смерти от COVID-19. Всего в Китае заражены 80 026 человек.

Ранее сообщалось, что излечившиеся от коронавируса и выписанные из больниц пациенты, тесты которых впоследствии вновь показали положительный результат на коронавирусную инфекцию COVID-19, не могут заразить других людей.

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