Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2912

Число погибших в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае возросло до 2912, около 44,5 тыс. человек выздоровели.

Об этом сообщает CGTN.

202 new cases of #COVID19 reported on Chinese mainland on Sunday, with 42 new deaths and 2,837 discharged



Latest figures in #China as of Mar. 1:



- 80,026 total confirmed cases, another 98 in HK, 10 in Macao and 40 in Taiwan

- 2,912 deaths

- 44,462 discharged pic.twitter.com/pS24Snvupu — CGTN (@CGTNOfficial) March 2, 2020

Уточняется, что за день зарегистрировано 42 случая смерти от COVID-19. Всего в Китае заражены 80 026 человек.

Ранее сообщалось, что излечившиеся от коронавируса и выписанные из больниц пациенты, тесты которых впоследствии вновь показали положительный результат на коронавирусную инфекцию COVID-19, не могут заразить других людей.