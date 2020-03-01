В Стамбуле освободили главреда Sputnik Турция

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Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе освободили после задержания в Стамбуле. Об этом в своём Telegram-канале сообщила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
В Стамбуле освободили главреда Sputnik Турция
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Главреда турецкого «Спутника» отпустили после допроса!» — написала она.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.

По словам Бозтепе, полиция не применяла к нему силу или воздействие в рамках задержания.

Также в Анкаре были задержаны ещё трое журналистов агентства. Их освободили после дачи показаний. Прокуратура Анкары заявила, что не нашла в их действиях состава преступления.

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