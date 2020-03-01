В Совфеде пообещали ответить на преследование журналистов в Турции
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«В любом случае мы дадим свой ответ. Турция активно нарывается на наши ответные действия», — подчеркнул Морозов.
Как он отметил, осложнение отношений между странами — не повод преследовать журналистов.
«Турция должна сама принять меры по отношению к этим вандалам и преследовать их по закону», — сказал сенатор.
Как сообщили в Sputnik Турция, 29 февраля была предпринята попытка нападения на трёх сотрудников агентства в Анкаре.
Уточнялось, что злоумышленники пытались ворваться домой к журналистам, скандируя лозунги «Турция для турок» и «Русские шпионы». Нападавшие скрылись до прибытия полиции.