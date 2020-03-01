В Совфеде пообещали ответить на преследование журналистов в Турции

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Россия ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
В Совфеде пообещали ответить на преследование журналистов в Турции
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«В любом случае мы дадим свой ответ. Турция активно нарывается на наши ответные действия», — подчеркнул Морозов.

Как он отметил, осложнение отношений между странами — не повод преследовать журналистов.

«Турция должна сама принять меры по отношению к этим вандалам и преследовать их по закону», — сказал сенатор.

Как сообщили в Sputnik Турция, 29 февраля была предпринята попытка нападения на трёх сотрудников агентства в Анкаре.

Уточнялось, что злоумышленники пытались ворваться домой к журналистам, скандируя лозунги «Турция для турок» и «Русские шпионы». Нападавшие скрылись до прибытия полиции.

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