В Совфеде пообещали ответить на преследование журналистов в Турции

Россия ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Об этом информирует РИА Новости.

«В любом случае мы дадим свой ответ. Турция активно нарывается на наши ответные действия», — подчеркнул Морозов.

Как он отметил, осложнение отношений между странами — не повод преследовать журналистов.

«Турция должна сама принять меры по отношению к этим вандалам и преследовать их по закону», — сказал сенатор.

Как сообщили в Sputnik Турция, 29 февраля была предпринята попытка нападения на трёх сотрудников агентства в Анкаре.

Уточнялось, что злоумышленники пытались ворваться домой к журналистам, скандируя лозунги «Турция для турок» и «Русские шпионы». Нападавшие скрылись до прибытия полиции.