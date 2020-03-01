Косачёв прокомментировал попытку нападения на сотрудников Sputnik Турция

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв заявил, что российская сторона должна потребовать от турецких властей оперативного расследования попытки нападения на трёх сотрудников Sputnik в Анкаре и привлечения виновных к ответственности.
Косачёв прокомментировал попытку нападения на сотрудников Sputnik Турция
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Необходимо потребовать от турецких властей оперативного расследования инцидента, привлечения виновных к ответственности, а также принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности всех российских представительств в Турции и их сотрудников, вне зависимости от гражданства», — сказал Косачёв.

По его словам, Анкару необходимо предупредить, что «любой другой сценарий действий властей приведёт к дополнительному осложнению двусторонних отношений».

Ранее Sputnik Турция сообщил подробности попытки нападения на трёх своих сотрудников в турецкой столице 29 февраля.

Как уточнялось, злоумышленники пытались ворваться домой к журналистам, они скандировали такие лозунги, как «Турция для турок» и «Русские шпионы». Нападавшие скрылись до прибытия полиции.

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