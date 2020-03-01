Косачёв прокомментировал попытку нападения на сотрудников Sputnik Турция

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв заявил, что российская сторона должна потребовать от турецких властей оперативного расследования попытки нападения на трёх сотрудников Sputnik в Анкаре и привлечения виновных к ответственности.

Об этом информирует РИА Новости.

«Необходимо потребовать от турецких властей оперативного расследования инцидента, привлечения виновных к ответственности, а также принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности всех российских представительств в Турции и их сотрудников, вне зависимости от гражданства», — сказал Косачёв.

По его словам, Анкару необходимо предупредить, что «любой другой сценарий действий властей приведёт к дополнительному осложнению двусторонних отношений».

Ранее Sputnik Турция сообщил подробности попытки нападения на трёх своих сотрудников в турецкой столице 29 февраля.

Как уточнялось, злоумышленники пытались ворваться домой к журналистам, они скандировали такие лозунги, как «Турция для турок» и «Русские шпионы». Нападавшие скрылись до прибытия полиции.