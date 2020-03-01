В Таиланде зафиксирована первая смерть от COVID-19

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Власти Таиланда подтвердили первый случай смерти в результате заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 на территории страны.
В Таиланде зафиксирована первая смерть от COVID-19
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения королевства.

По данным ведомства, скончался 35-летний таец с заболеванием крови, которое было диагностировано у него до заражения COVID-19.

Как пояснили в Минздраве, в настоящее время неясно, был причиной смерти коронавирус или другие заболевания, поскольку с 16 февраля COVID-19 у мужчины уже не было, а его здоровье к этому моменту ухудшилось.

Уточняется, что число подтверждённых случаев заражения инфекцией в Таиланде возросло до 42, излечились 30 человек.

Ранее Минздрав Таиланда внёс COVID-19 в государственный реестр опасных инфекционных заболеваний.

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