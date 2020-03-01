В Таиланде зафиксирована первая смерть от COVID-19
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения королевства.
По данным ведомства, скончался 35-летний таец с заболеванием крови, которое было диагностировано у него до заражения COVID-19.
Как пояснили в Минздраве, в настоящее время неясно, был причиной смерти коронавирус или другие заболевания, поскольку с 16 февраля COVID-19 у мужчины уже не было, а его здоровье к этому моменту ухудшилось.
Уточняется, что число подтверждённых случаев заражения инфекцией в Таиланде возросло до 42, излечились 30 человек.
Ранее Минздрав Таиланда внёс COVID-19 в государственный реестр опасных инфекционных заболеваний.