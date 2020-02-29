В МИД России оценили возможность переговоров с талибами в Москве

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов прокомментировал возможность переговоров с радикальным движением «Талибан»* в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если понадобится, мы готовы к таким контактам, талибы охотно идут на эти контакты, они понимают важность России как внешнего игрока в афганском урегулировании, поэтому мы готовы к этому, но в данный момент так вопрос не стоит — мы должны вначале одно дело закончить, а потом сосредоточить усилия на запуске межафганских переговоров», — отметил он в кулуарах церемонии подписания мирного соглашения между США и «Талибаном» в Дохе.

В МИД подчеркнули, что в настоящее время стороны должны сосредоточиться на главных вопросах.

Кабулов также сообщил, что соглашение между США и талибами предусматривает начало межафганского диалога через десять дней после подписания документа.

«Если быть реалистами, у меня есть сомнения, что удастся уложиться в десять дней, поскольку есть много других вопросов — освобождение пленных, заключённых с обеих сторон... но главное, чтобы состоялось и не затягивалось», — добавил спецпредставитель президента России.

21 февраля США объявили о прогрессе в переговорах с талибами и подготовке к подписанию документа 29 февраля. По словам американского президента Дональда Трампа, он намерен лично подписать соглашение.

Как сообщили в Пентагоне, с талибами обсуждена договорённость о снижении уровня насилия в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.