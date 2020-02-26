Кабулов будет наблюдателем при подписании соглашения США и талибов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Катаре.
«Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов приедет на церемонию подписания соглашения между США и «Талибаном» в Катар в качестве наблюдателя», — сообщили в дипведомстве.
21 февраля Госдепартамент США объявил о прогрессе в переговорах с талибами и подготовке к подписанию документа 29 февраля. По словам американского президента Дональда Трампа, он намерен лично подписать соглашение.
Как сообщили в Пентагоне, с талибами обсуждена договорённость о снижении уровня насилия в Афганистане.
По словам Кабулова, это будет важное событие для мирного процесса в стране.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.