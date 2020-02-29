Валенса прокомментировал увеличение военного присутствия США в Польше
- Reuters
«Если рассуждать логически, всё это вооружение не нужно. Думаю, что для психического комфорта хорошо, что американские военные силы присутствуют на территории Польши. Пусть они сами переживают. К тому же они оставляют доллары в Польше. Это выгодно», — сказал политик.
При этом он отметил, что «если размышлять логически, то смысла в этом никакого нет».
Ранее сообщалось, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявлял, что американские войска нужны для «сдерживания» России.