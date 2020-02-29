Валенса прокомментировал увеличение военного присутствия США в Польше

Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью RT прокомментировал решение об увеличении военного присутствия Соединённых Штатов в республике.

«Если рассуждать логически, всё это вооружение не нужно. Думаю, что для психического комфорта хорошо, что американские военные силы присутствуют на территории Польши. Пусть они сами переживают. К тому же они оставляют доллары в Польше. Это выгодно», — сказал политик.

При этом он отметил, что «если размышлять логически, то смысла в этом никакого нет».

Ранее сообщалось, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявлял, что американские войска нужны для «сдерживания» России.