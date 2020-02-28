Совбез ООН обсудит ситуацию в сирийском Идлибе 28 февраля

Совет Безопасности ООН намерен обсудить ситуацию в сирийском Идлибе 28 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председательствующего в СБ ООН постпреда Бельгии Марка Пекстена.

«В любую минуту мы ожидаем запроса на экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Идлибе. Оно, вероятно, пройдёт в 16:00 (00:00 мск)», — сказал Пекстен.

Ранее стало известно, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились обсудить ситуацию в сирийском Идлибе «лицом к лицу».

28 февраля в Анкаре сообщили, что в Идлибе под обстрел попали военные Турции. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека. В Минобороны России прокомментировали эту ситуацию.