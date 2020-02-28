Глава Генштаба России обсудил с американским коллегой ситуацию в Сирии

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов обсудил по телефону с председателем комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли ситуацию в Сирии.

Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее стало известно, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились обсудить ситуацию в сирийском Идлибе «лицом к лицу».

28 февраля в Анкаре сообщили, что в Идлибе под обстрел попали военные Турции. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека. В Минобороны России прокомментировали эту ситуацию.