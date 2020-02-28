Президент Монголии попал в карантин после поездки в Китай

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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга был помещён на 14-дневный карантин после посещения Китая, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Президент Монголии попал в карантин после поездки в Китай
  • Reuters

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу президента Монголии.

Уточняется, что Баттулга вернулся из Китая 27 февраля. Вместе с ним на карантине находятся и сопровождавшие его в поездке чиновники. Все они уже сдали необходимые анализы.

Ранее в Иране коронавирус диагностировали у двух парламентариев и заместителя главы Минздрава страны.

24 февраля в ВОЗ заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».

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