Ещё у одного иранского парламентария зафиксировали коронавирус
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозаявление политика, которое было опубликовано в Telegram-канале телерадиокомпании IRIB.
«Да, тест на коронавирус оказался положительным у меня, беспокоиться не стоит, я помещён в карантин», — сказал он.
Данную информацию подтверждает также агентство ISNA.
Ранее стало известно, что иранский парламентарий Махмуд Садеки заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
25 февраля у заместителя министра здравоохранения Ирана диагностировали COVID-19.
Студент из России в беседе с ФАН рассказал о ситуации в иранском городе Кум в связи с распространением коронавируса.