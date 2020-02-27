Ещё у одного иранского парламентария зафиксировали коронавирус

Глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтаба Зульнур сообщил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозаявление политика, которое было опубликовано в Telegram-канале телерадиокомпании IRIB.

«Да, тест на коронавирус оказался положительным у меня, беспокоиться не стоит, я помещён в карантин», — сказал он.

Данную информацию подтверждает также агентство ISNA.

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