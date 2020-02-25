В Иране коронавирусом заразился парламентарий
- © Виталий Аньков
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его сообщение в Twitter.
«Тест на коронавирус у меня оказался положительным», — цитирует агентство его пост.
Ранее стало известно, что у заместителя министра здравоохранения Ирана диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Также премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван на две недели закроет границу с Ираном из-за распространения коронавируса.
Свою границу с исламской республикой по этой же причине закрыли Турция и Пакистан, а Грузия ввела ограничения на авиасообщение с Ираном.
Студент из России в беседе с ФАН рассказал о ситуации в иранском городе Кум в связи с распространением коронавируса.