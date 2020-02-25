В Иране коронавирусом заразился парламентарий

Иранский парламентарий Махмуд Садеки сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его сообщение в Twitter.

«Тест на коронавирус у меня оказался положительным», — цитирует агентство его пост.

Ранее стало известно, что у заместителя министра здравоохранения Ирана диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван на две недели закроет границу с Ираном из-за распространения коронавируса.

Свою границу с исламской республикой по этой же причине закрыли Турция и Пакистан, а Грузия ввела ограничения на авиасообщение с Ираном.

Студент из России в беседе с ФАН рассказал о ситуации в иранском городе Кум в связи с распространением коронавируса.