Китай готов оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

Китай готов оказать помощь Ирану в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«У эпидемии нет границ. Несмотря на то что эпидемиологическая ситуация в Китае по-прежнему остаётся тяжёлой, мы готовы в соответствии с необходимостью иранской стороны оказать посильную помощь и поддержку. В настоящее время китайская сторона уже передала иранской партию тестов для выявления вируса. Если у иранской стороны будет ещё необходимость, мы готовы рассмотреть это», — приводит ТАСС его слова.

Лицзянь также заявил, что Иран оказал искреннюю дружественную поддержку Китаю после массового распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что правительство Ирана в связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусной инфекцией приняло решение ограничить передвижение по стране людей с признаками болезни.