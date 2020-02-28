Китай готов оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

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Китай готов оказать помощь Ирану в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Китай готов оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом
  • Reuters

«У эпидемии нет границ. Несмотря на то что эпидемиологическая ситуация в Китае по-прежнему остаётся тяжёлой, мы готовы в соответствии с необходимостью иранской стороны оказать посильную помощь и поддержку. В настоящее время китайская сторона уже передала иранской партию тестов для выявления вируса. Если у иранской стороны будет ещё необходимость, мы готовы рассмотреть это», — приводит ТАСС его слова.

Лицзянь также заявил, что Иран оказал искреннюю дружественную поддержку Китаю после массового распространения COVID-19. 

Ранее сообщалось, что правительство Ирана в связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусной инфекцией приняло решение ограничить передвижение по стране людей с признаками болезни.

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