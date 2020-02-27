Вице-президент Ирана заболела коронавирусом

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Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вице-президент Ирана заболела коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает IRNA со ссылкой на её советника.

«С учётом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведён анализ, который оказался положительным», — заявила советник вице-президента.

По официальным данным, число заражений коронавирусом в Иране достигло 245, из них 26 — с летальным исходом.

Ранее пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко сообщил, что среди российских граждан, находящихся в Иране, нет заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019.

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