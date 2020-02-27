Вице-президент Ирана заболела коронавирусом

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает IRNA со ссылкой на её советника.

«С учётом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведён анализ, который оказался положительным», — заявила советник вице-президента.

По официальным данным, число заражений коронавирусом в Иране достигло 245, из них 26 — с летальным исходом.

Ранее пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко сообщил, что среди российских граждан, находящихся в Иране, нет заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019.