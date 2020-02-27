Посольство сообщило об отсутствии в Иране россиян с коронавирусом

Пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко сообщил, что среди российских граждан, находящихся в Иране, нет заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом информирует РИА Новости.

«Заражений и подозрений на коронавирус нет, по крайней мере у нас такой информации не было», — заявил он.

По его словам, для российских дипломатов в Тегеране, Реште и Исфахане действуют рекомендации не посещать места с большим скоплением людей.

Ранее в Минздраве Ирана заявили о решении ограничить передвижение лиц с признаками заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 139, в том числе 19 заражённых скончались.