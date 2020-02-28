Охрану загранучреждений России в Турции усилили спецназом

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Пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова рассказала об обеспечении безопасности российских загранучреждений в Турции.
Охрану загранучреждений России в Турции усилили спецназом
  • © Алена Палажченко
  • РИА Новости

«Со вчерашнего вечера охрана посольства и других российских загранучреждений в Турции усилена. Безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа. Для этого турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры», — приводит РИА Новости слова Касимовой.

Ранее российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе в его адрес продолжают поступать угрозы.

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