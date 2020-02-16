Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.

«Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи, как: «Мы возведём небоскрёбы из черепов ваших военных» и «Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови» и так далее», — рассказал дипломат.

При этом он отмечает, что «информационное пространство вокруг темы безопасности российских загранучреждений и вообще вокруг России в последнее время существенно подчищено».

Ерхов подчеркнул, что невозможно не воспринимать подобные сообщения серьёзно. Он заявил, что подобные действия недопустимы, так как «речь идёт не о посольстве или после, а о России и всех её представителях».

Ранее Ерхов сообщил, что в его адрес на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе стали поступать угрозы.

Турецкие власти приняли дополнительные меры безопасности и усилили охрану посольства.