В Кремле прокомментировали угрозы в адрес российского посла в Турции

Короткая ссылка
Москва уверена, что Анкара обеспечит безопасность всех россиян, работающих в Турции, включая российского посла Андрея Ерохова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали угрозы в адрес российского посла в Турции
  • РИА Новости

«Мы не сомневаемся, что турецкая сторона предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла... в соответствии с Венской конвенцией, а также духом наших двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Ерохов сообщил, что в его адрес на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе стали поступать угрозы.

Турецкие власти приняли дополнительные меры безопасности и усилили охрану посольства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить