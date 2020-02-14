В Кремле прокомментировали угрозы в адрес российского посла в Турции

Москва уверена, что Анкара обеспечит безопасность всех россиян, работающих в Турции, включая российского посла Андрея Ерохова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не сомневаемся, что турецкая сторона предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла... в соответствии с Венской конвенцией, а также духом наших двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Ерохов сообщил, что в его адрес на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе стали поступать угрозы.

Турецкие власти приняли дополнительные меры безопасности и усилили охрану посольства.