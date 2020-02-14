Посол России в Турции рассказал об угрозах в соцсетях
Ерхов отметил, что ситуация в сирийском Идлибе вызвала рост напряжения в социальных сетях Турции.
«Посмотрите, какая чудовищная свистопляска началась в соцсетях», — цитирует Sputnik Турция Ерхова.
Он подчеркнул, что подобная ситуация была пять лет назад и она привела к «самолётному кризису» и убийству российского посла Андрея Карлова.
«Мне самому уже напрямую угрожают», — добавил он.
Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером по ситуации в зоне деэскалации в Идлибе.