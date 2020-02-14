Посол России в Турции рассказал об угрозах в соцсетях

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что в турецких социальных сетях в его адрес поступают угрозы.

Ерхов отметил, что ситуация в сирийском Идлибе вызвала рост напряжения в социальных сетях Турции.

«Посмотрите, какая чудовищная свистопляска началась в соцсетях», — цитирует Sputnik Турция Ерхова.

Он подчеркнул, что подобная ситуация была пять лет назад и она привела к «самолётному кризису» и убийству российского посла Андрея Карлова.

«Мне самому уже напрямую угрожают», — добавил он.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером по ситуации в зоне деэскалации в Идлибе.