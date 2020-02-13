Глава Генштаба ВС России обсудил с турецким коллегой ситуацию в Идлибе
- РИА Новости
«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике, в частности в идлибской зоне деэскалации», — рассказали в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону урегулирование кризиса в контексте обострения обстановки в идлибской зоне деэскалации.
В МИД России назвали причиной обострения ситуации невыполнение Турцией своих обязательств по сочинскому меморандуму.