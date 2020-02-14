В Турции усилена охрана посольства России из-за угроз в адрес посла
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«Ситуация в последнее время на самом деле обострилась, и в связи с этим по нашей просьбе турецкими властями приняты дополнительные меры безопасности», — приводит РИА Новости слова пресс-атташе дипмиссии Ирины Касимовой.
По её мнению, за угрозами в соцсетях вряд ли последуют реальные действия.
«Но нам тем не менее приходится с этим считаться», — добавила она.
Ранее Ерхов заявил, что в турецких социальных сетях в его адрес поступают угрозы.