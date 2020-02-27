Подход России в борьбе с коронавирусом одобрила ВОЗ
«Есть несколько стран, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что все эти страны разные, однако их пример доказывает, что «агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают».
Гебрейесус подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом нужен комплексный подход всех лиц. Он также отметил слаженные действия властей КНР в борьбе с инфекцией.
Гебрейесус заявил, что пока рано объявлять о пандемии.