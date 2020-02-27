Подход России в борьбе с коронавирусом одобрила ВОЗ

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус оценил действия властей России и ряда других стран в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Есть несколько стран, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что все эти страны разные, однако их пример доказывает, что «агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают».

Гебрейесус подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом нужен комплексный подход всех лиц. Он также отметил слаженные действия властей КНР в борьбе с инфекцией.

Гебрейесус заявил, что пока рано объявлять о пандемии.

Ранее в ВОЗ дали рекомендации по ношению медицинских масок.

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