В МИД России пообещали продолжить поддержку КНР на фоне коронавируса
- Reuters
Рябков отметил, что все участники заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе в Вене на уровне политических директоров выразили солидарность с Китаем в связи с распространением коронавируса.
«Хочу обратить внимание, что мы на разных площадках в последнее время, многосторонних площадках, выражали твёрдую решимость поддерживать Китай в борьбе с этой эпидемией. И мы, конечно, продолжим это делать не только политически, но и материально», — цитирует его ТАСС.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия разрабатывает вакцину от COVID-19.
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, в свою очередь, заявил, что Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против коронавируса.
В Китае также обещали, что клинические испытания вакцины начнутся не ранее апреля.