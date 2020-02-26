В МИД России пообещали продолжить поддержку КНР на фоне коронавируса

Россия продолжит оказывать Китаю политическую и материальную поддержку в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-2019, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Рябков отметил, что все участники заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе в Вене на уровне политических директоров выразили солидарность с Китаем в связи с распространением коронавируса.

«Хочу обратить внимание, что мы на разных площадках в последнее время, многосторонних площадках, выражали твёрдую решимость поддерживать Китай в борьбе с этой эпидемией. И мы, конечно, продолжим это делать не только политически, но и материально», — цитирует его ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия разрабатывает вакцину от COVID-19.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, в свою очередь, заявил, что Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против коронавируса.

В Китае также обещали, что клинические испытания вакцины начнутся не ранее апреля.