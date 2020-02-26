Голикова сообщила о работе России над вакциной от коронавируса
- Reuters
По её словам, Россия получила штамм коронавируса, передаёт РИА Новости.
«Наработано сейчас «Вектором» пять прототипов вакцины. Это начальная стадия работы, но коллеги очень плотно этим занимаются», — рассказала Голикова.
Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против коронавируса.
Как отмечали в Китае, клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса начнутся не ранее апреля.