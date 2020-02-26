Голикова сообщила о работе России над вакциной от коронавируса

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Россия ведёт работу над созданием вакцины от нового типа коронавирусной инфекции COVID-19, уже есть пять прототипов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова сообщила о работе России над вакциной от коронавируса
  • Reuters

По её словам, Россия получила штамм коронавируса, передаёт РИА Новости.

«Наработано сейчас «Вектором» пять прототипов вакцины. Это начальная стадия работы, но коллеги очень плотно этим занимаются», — рассказала Голикова.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против коронавируса.

Как отмечали в Китае, клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса начнутся не ранее апреля

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