В Госдуме прокомментировали слова Помпео о «подрыве» усилий по Сирии
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«Это свидетельствует о том, что информационная война против России вошла в такую стадию, когда наши оппоненты никоим образом не собираются считаться с реальностью», — полагает Новиков.
Парламентарий указал, что в том числе благодаря двустороннему диалогу с Россией Сирии удалось достигнуть заметных результатов в достижении мира.
«Те усилия, которые предпринимала Россия в постоянном взаимодействии с законоизбранным руководством САР, были направлены на мирное урегулирование», — отметил депутат.
Он также подчеркнул, что в настоящее время важно препятствовать попыткам помешать достижению мирного урегулирования конфликта в регионе.
«Мы находимся всего в нескольких шагах от возвращения Сирии к нормальной, мирной жизни, к победе над терроризмом. Нужно, чтобы никто не пытался помешать разрешению этой задачи, в том числе и через адекватный конституционный процесс в этой стране», — добавил депутат.
Ранее Помпео возложил ответственность на сирийского президента Башара Асада, Россию и Иран за подрыв «каждого усилия по прекращению огня в Сирии».