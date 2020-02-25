В Госдуме прокомментировали слова Помпео о «подрыве» усилий по Сирии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, который обвинил Россию, Сирию и Иран в подрыве урегулирования в САР.

«Это свидетельствует о том, что информационная война против России вошла в такую стадию, когда наши оппоненты никоим образом не собираются считаться с реальностью», — полагает Новиков.

Парламентарий указал, что в том числе благодаря двустороннему диалогу с Россией Сирии удалось достигнуть заметных результатов в достижении мира.

«Те усилия, которые предпринимала Россия в постоянном взаимодействии с законоизбранным руководством САР, были направлены на мирное урегулирование», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что в настоящее время важно препятствовать попыткам помешать достижению мирного урегулирования конфликта в регионе.

«Мы находимся всего в нескольких шагах от возвращения Сирии к нормальной, мирной жизни, к победе над терроризмом. Нужно, чтобы никто не пытался помешать разрешению этой задачи, в том числе и через адекватный конституционный процесс в этой стране», — добавил депутат.

Ранее Помпео возложил ответственность на сирийского президента Башара Асада, Россию и Иран за подрыв «каждого усилия по прекращению огня в Сирии».