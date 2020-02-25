Помпео обвинил Асада, Россию и Иран в подрыве урегулирования в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео возложил на сирийского президента Башара Асада, Россию и Иран ответственность за подрыв «каждого усилия по прекращению огня в Сирии».

«Каждое усилие по прекращению огня было подорвано Асадом, русскими и иранцами. Каждое усилие, которое предприняла ООН ради конституционного комитета и соблюдения резолюции СБ ООН 2254... было подорвано этими тремя (сторонами. — RT)», — сказал Помпео во время брифинга.

Он добавил, что США использовали свои дипломатические возможности и отправили силы на северо-восток Сирии, а также предпринимали усилия по гуманитарным вопросам.

По его словам, «русские заблокировали» резолюции, направленные на доставку гуманитарной помощи сирийцам.

В конце января в российском Министерстве обороны назвали лицемерием заявление Помпео о «беспокойстве» из-за «масштабного наступления» России и Сирии якобы на «мирных жителей» Идлиба.

Тогда там отметили, что все нравоучения Госдепа по Сирии и «обеспокоенности» якобы страданиями «мирных жителей» выходят в свет «исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов».