Минобороны назвало лицемерием слова Помпео о действиях России в Сирии

В российском Министерстве обороны назвали лицемерием заявление госсекретаря США Майка Помпео о «беспокойстве» из-за «масштабного наступления» России и Сирии якобы на «мирных жителей» Идлиба.

«Все нравоучения Госдепа по Сирии и «обеспокоенности» якобы страданиями «мирных жителей» выходят в свет исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и долгожданного освобождения мирных сирийцев», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что на этом фоне неудивительна «молчаливая поддержка последних недель Госдепом» скоординированного наступления из зоны деэскалации «Идлиб» «крупных сил называемых Помпео «невинных мирных жителей» с артиллерией и бронетехникой», которые принадлежат «Джабхат ан-Нусре»*.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Иран в «беспощадных действиях» в Сирии, которые якобы препятствуют установлению режима прекращения огня.

29 января турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в Идлибе.

В МИД России, в свою очередь, подчеркнули, что Москва привержена строгому выполнению взятых обязательств.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра»), «Исламское государство» (ИГ) — террористические организации, запрещённые в России.