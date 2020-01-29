Эрдоган заявил о невыполнении Россией договорённостей по Сирии

Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в сирийском Идлибе, которые были достигнуты в Астане и Сочи. Об этом, как передаёт NTV, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если Россия будет соблюдать эти договорённости, мы продолжим их верно соблюдать. В настоящее время Россия, к сожалению, не выполняет соглашения в Астане и Сочи. Наше терпение подходит к концу», — сказал глава государства.

По его словам, в данный момент «ничего такого вроде астанинского процесса не осталось».

«Астанинский процесс находится в тишине и покое. Нам с Россией и Ираном надо посмотреть, что сделать, чтобы возобновить этот процесс», — сказал он.

Ранее Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина содействовать прекращению атак в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.

Как подчёркивал Путин, Москва и Анкара как гаранты астанинского процесса прилагают усилия для нормализации обстановки в Сирии.