Эрдоган заявил о невыполнении Россией договорённостей по Сирии
- Reuters
«Если Россия будет соблюдать эти договорённости, мы продолжим их верно соблюдать. В настоящее время Россия, к сожалению, не выполняет соглашения в Астане и Сочи. Наше терпение подходит к концу», — сказал глава государства.
По его словам, в данный момент «ничего такого вроде астанинского процесса не осталось».
«Астанинский процесс находится в тишине и покое. Нам с Россией и Ираном надо посмотреть, что сделать, чтобы возобновить этот процесс», — сказал он.
Ранее Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина содействовать прекращению атак в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.
Как подчёркивал Путин, Москва и Анкара как гаранты астанинского процесса прилагают усилия для нормализации обстановки в Сирии.