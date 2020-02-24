Лавров проведёт встречу с Генсеком ООН по ситуации в Идлибе

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Глава МИД России Сергей Лавров проведёт встречу в Женеве с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, во время которой планируется обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Лавров проведёт встречу с Генсеком ООН по ситуации в Идлибе
  • РИА Новости

Как уточнил официальный представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик, встреча пройдёт на полях сессии Совета ООН по правам человека.

«Генеральный секретарь сегодня в Женеве проведёт встречу с Лавровым», — приводит ТАСС его слова в ответ на вопрос о контактах с Россией по ситуации в Идлибе.

Ранее Лавров сообщил о подготовке Россией и Турцией новых консультаций по Идлибу.

Генсек ООН, говоря о ситуации в Идлибе, призвал положить конец гуманитарной катастрофе.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, сравнил ситуацию в Идлибе с войной.

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