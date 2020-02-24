Лавров проведёт встречу с Генсеком ООН по ситуации в Идлибе
- РИА Новости
Как уточнил официальный представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик, встреча пройдёт на полях сессии Совета ООН по правам человека.
«Генеральный секретарь сегодня в Женеве проведёт встречу с Лавровым», — приводит ТАСС его слова в ответ на вопрос о контактах с Россией по ситуации в Идлибе.
Ранее Лавров сообщил о подготовке Россией и Турцией новых консультаций по Идлибу.
Генсек ООН, говоря о ситуации в Идлибе, призвал положить конец гуманитарной катастрофе.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, сравнил ситуацию в Идлибе с войной.