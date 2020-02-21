Генсек ООН призвал положить конец гуманитарной катастрофе в Сирии

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Гуманитарной катастрофе в Сирии нужно положить конец. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш, говоря о ситуации в Идлибе.
Генсек ООН призвал положить конец гуманитарной катастрофе в Сирии
  • РИА Новости

«Моё послание предельно ясно: у сирийского кризиса нет военного решения… Этой сотворённой людьми гуманитарной катастрофе нужно положить конец, страдания сирийцев должны прекратиться», — сказал он.

Как отметил Генсек ООН, столкновения в Идлибе продвигаются в сторону мест с высокой концентрацией мирных жителей и беженцев.

«Столкновения сейчас продвигаются в сторону территорий с наибольшей концентрацией людей, включая внутренне перемещённых лиц, и угрожают заблокировать пути доставки гуманитарной помощи», — сказал Гутерреш.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной.

Позднее состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Эрдогана, в ходе которого они обсудили ситуацию в Идлибе.

Подробнее о ситуации в Идлибе — в материале RT.

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