Кремль рассказал подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

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Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Идлибе, заявили в пресс-службе Кремля.
Кремль рассказал подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана
  • РИА Новости

«Владимир Путин выразил серьёзную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, которые нацелены на снижение напряжённости.

«Подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме», — добавили в Кремле.

Президенты в ходе беседы также затронули вопрос ливийского урегулирования, отметили важность реализации решений берлинской международной конференции от 19 января.

Ранее о телефонном разговоре Путина и Эрдогана сообщили в Анкаре. Как отмечалось, Эрдоган заявил о необходимости сдерживания в Идлибе сирийской армии и предотвращения гуманитарной катастрофы.

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