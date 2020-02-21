Кремль рассказал подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Идлибе, заявили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин выразил серьёзную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, которые нацелены на снижение напряжённости.

«Подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме», — добавили в Кремле.

Президенты в ходе беседы также затронули вопрос ливийского урегулирования, отметили важность реализации решений берлинской международной конференции от 19 января.

Ранее о телефонном разговоре Путина и Эрдогана сообщили в Анкаре. Как отмечалось, Эрдоган заявил о необходимости сдерживания в Идлибе сирийской армии и предотвращения гуманитарной катастрофы.