Эрдоган и Путин провели телефонный разговор
- РИА Новости
Об этом сообщает Anadolu.
Как отмечается, в ходе беседы Эрдоган заявил о необходимости сдерживания в Идлибе сирийской армии и предотвращения гуманитарной катастрофы.
Эрдоган также отметил, что главным условием урегулирования в Идлибе является реализация сочинского соглашения.
Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı.— AA Canlı (@AACanli) February 21, 2020
Ранее в Кремле сообщили, что Путин вечером 21 февраля проведёт телефонный разговор с Эрдоганом.
Как отмечал Эрдоган, Анкара будет действовать в Идлибе исходя из итогов переговоров с Путиным.
Подробнее о ситуации в Идлибе — в материале RT.