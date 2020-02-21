Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

Турецкий и российский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.

Об этом сообщает Anadolu.

Как отмечается, в ходе беседы Эрдоган заявил о необходимости сдерживания в Идлибе сирийской армии и предотвращения гуманитарной катастрофы.

Эрдоган также отметил, что главным условием урегулирования в Идлибе является реализация сочинского соглашения.

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı. — AA Canlı (@AACanli) February 21, 2020

Ранее в Кремле сообщили, что Путин вечером 21 февраля проведёт телефонный разговор с Эрдоганом.

Как отмечал Эрдоган, Анкара будет действовать в Идлибе исходя из итогов переговоров с Путиным.

Подробнее о ситуации в Идлибе — в материале RT.