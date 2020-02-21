Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

Короткая ссылка
Турецкий и российский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор
  • РИА Новости

Об этом сообщает Anadolu.

Как отмечается, в ходе беседы Эрдоган заявил о необходимости сдерживания в Идлибе сирийской армии и предотвращения гуманитарной катастрофы.

Эрдоган также отметил, что главным условием урегулирования в Идлибе является реализация сочинского соглашения.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин вечером 21 февраля проведёт телефонный разговор с Эрдоганом. 

Как отмечал Эрдоган, Анкара будет действовать в Идлибе исходя из итогов переговоров с Путиным.

Подробнее о ситуации в Идлибе — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить