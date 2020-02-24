Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу

Россия и Турция готовят новую серию консультаций по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что вопросы необходимо решать и этому были посвящены как консультации в Анкаре и в Москве, так и телефонный разговор лидеров двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

«Сейчас готовится очередная серия консультаций, которая, мы надеемся, сможет вывести нас на договорённость о том, как можно добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы», — сказал министр.

Ранее в Анкаре сообщили, что Эрдоган заявил Путину о необходимости сдерживания в Идлибе сирийской армии и предотвращения гуманитарной катастрофы.

В Москве называли причиной нынешней деградации невыполнение турецкой стороной сочинского меморандума.

Лавров заявил о готовности работать с Турцией по данной проблеме на высшем уровне.