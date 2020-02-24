Лавров: Россию и Таджикистан беспокоит угроза терроризма в Афганистане

Москва и Душанбе обеспокоены ростом террористической угрозы на севере Афганистана, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

«Мы выразили озабоченность присутствием боевиков международных террористических организаций в северных афганских провинциях, по сути, на границе с Таджикистаном и другими центральноазиатскими партнёрами», — подчеркнул Лавров.

Он также подтвердил, что Россия и Таджикистан договорились продолжать содействовать мирному процессу в Афганистане в различных международных форматах.

«Россия будет и впредь оказывать странам Центральной Азии необходимую помощь в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков. У нас единое мнение, что серьёзным фактором стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии остаётся 201-я военная база России в Таджикистане», — заключил он.

Его таджикистанский коллега, в свою очередь, заявил об активизации террористических группировок в северных провинциях Афганистана, которые приводят к потерям среди пограничных войск Таджикистана, а также к финансовым затратам.

В конце декабря 2019 года семеро военнослужащих Афганистана погибли при атаке боевиков на базу в провинции Балх.

В ноябре вооружённая группировка совершила нападение на таджикский пограничный пункт «Ишкобод» вблизи границы с Узбекистаном. 15 злоумышленников были ликвидированы, ещё пятеро задержаны.

Позднее в Комитете национальной безопасности Таджикистана сообщили, что нападение совершили боевики группировки «Исламское государство»*, прибывшие из Афганистана.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.