Рябков примет участие во встрече по ядерной сделке в Вене

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что примет участие во встрече совместной комиссии по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров в Вене 26 февраля, передаёт ТАСС.
Рябков примет участие во встрече по ядерной сделке в Вене
  • РИА Новости

«Я приму участие во встрече в Вене», — сказал Рябков.

Как следует из заявления внешнеполитической службы ЕС, заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдёт 26 февраля в Вене.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о стремлении к сохранению СВПД.

14 января Франция, Германия и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.

В Иране назвали такой шаг евротройки стратегической ошибкой.

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