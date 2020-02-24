Рябков примет участие во встрече по ядерной сделке в Вене

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что примет участие во встрече совместной комиссии по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров в Вене 26 февраля, передаёт ТАСС.

«Я приму участие во встрече в Вене», — сказал Рябков.

Как следует из заявления внешнеполитической службы ЕС, заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдёт 26 февраля в Вене.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о стремлении к сохранению СВПД.

14 января Франция, Германия и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.

В Иране назвали такой шаг евротройки стратегической ошибкой.