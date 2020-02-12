В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряжённости с Ираном

Объединённые Арабские Эмираты поддерживают призывы к деэскалации напряжённости в отношениях с Ираном, заявил госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

Об этом информирует Al Arabiya.

По словам Гаргаша, Иран продолжает проведение «провокационной политики» и вмешательство в дела соседей по региону, что препятствует урегулированию отношений.

Министр отметил, что договорённость по ядерной сделке с Ираном потерпела неудачу из-за неспособности Тегерана «прекратить свою подрывную деятельность», отказа страны от владения ядерным оружием недостаточно.

Ранее российский посол в Тегеране Леван Джагарян заявил об обеспокоенности заявлением Ирана о возможном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за действий европейских стран.