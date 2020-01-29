Рябков обсудил с послом Франции ситуацию вокруг СВПД
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Рассмотрена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — говорится в комментарии.
Ранее МИД России выразил надежду на предотвращение дальнейшей эскалации вокруг ядерной сделки с Ираном после намеченной на февраль встречи объединённой комиссии по СВПД.
Министр иностранных дел Сергей Лавров также отметил, что попытка запуска механизма урегулирования споров по СВПД говорит о том, что Евросоюз воспользовался ситуацией, чтобы свалить вину на Иран.
14 января Франция, Германия и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.
В Иране назвали такой шаг евротройки стратегической ошибкой.