Рябков обсудил с послом Франции ситуацию вокруг СВПД

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Рябков провёл встречу в Москве с новым послом Франции Пьером Леви, в ходе которой стороны обсудили вопрос контроля над вооружениями и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
Рябков обсудил с послом Франции ситуацию вокруг СВПД
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Рассмотрена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — говорится в комментарии.

Ранее МИД России выразил надежду на предотвращение дальнейшей эскалации вокруг ядерной сделки с Ираном после намеченной на февраль встречи объединённой комиссии по СВПД.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также отметил, что попытка запуска механизма урегулирования споров по СВПД говорит о том, что Евросоюз воспользовался ситуацией, чтобы свалить вину на Иран.

14 января Франция, Германия и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.

В Иране назвали такой шаг евротройки стратегической ошибкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить