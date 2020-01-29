Рябков обсудил с послом Франции ситуацию вокруг СВПД

Замглавы МИД России Сергей Рябков провёл встречу в Москве с новым послом Франции Пьером Леви, в ходе которой стороны обсудили вопрос контроля над вооружениями и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Рассмотрена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — говорится в комментарии.

Ранее МИД России выразил надежду на предотвращение дальнейшей эскалации вокруг ядерной сделки с Ираном после намеченной на февраль встречи объединённой комиссии по СВПД.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также отметил, что попытка запуска механизма урегулирования споров по СВПД говорит о том, что Евросоюз воспользовался ситуацией, чтобы свалить вину на Иран.

14 января Франция, Германия и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.

В Иране назвали такой шаг евротройки стратегической ошибкой.