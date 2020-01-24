Россия ожидает, что комиссия по СВПД предотвратит кризис

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Москва надеется, что намеченная на февраль встреча объединённой комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) поможет предотвратить дальнейшую эскалацию вокруг ядерной сделки с Ираном.
Россия ожидает, что комиссия по СВПД предотвратит кризис
  • Pixabay

«Надеемся, что оно поможет предотвратить дальнейшее нарастание кризиса вокруг СВПД, консолидировать страны-участницы вокруг общей для всех задачи по сохранению ядерной сделки. Настоятельно призываем страны евротройки и еэсовских координаторов СВПД сосредоточиться именно на этом», — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил о поддержке КНР Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и назвал его ключевым фактором, препятствующим распространению оружия массового поражения на Ближнем Востоке.

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