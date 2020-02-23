ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
- Reuters
Об этом сообщает сайт ЕС со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
Отмечается, что строительство на этих территориях может нанести огромный вред урегулированию палестино-израильского конфликта.
«ЕС не признает никаких изменений границ до 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые были согласованы сторонами. Мы призываем Израиль пересмотреть эти планы», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не намерен ставить под угрозу план по урегулированию палестино-израильского конфликта американского лидера Дональда Трампа.
В январе Трамп обнародовал «сделку века», согласно которой Иерусалим становится неделимой столицей еврейского государства, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме.