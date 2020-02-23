ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях.

Об этом сообщает сайт ЕС со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Отмечается, что строительство на этих территориях может нанести огромный вред урегулированию палестино-израильского конфликта.

«ЕС не признает никаких изменений границ до 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые были согласованы сторонами. Мы призываем Израиль пересмотреть эти планы», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не намерен ставить под угрозу план по урегулированию палестино-израильского конфликта американского лидера Дональда Трампа.

В январе Трамп обнародовал «сделку века», согласно которой Иерусалим становится неделимой столицей еврейского государства, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме.