ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

Короткая ссылка
Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях.
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
  • Reuters

Об этом сообщает сайт ЕС со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Отмечается, что строительство на этих территориях может нанести огромный вред урегулированию палестино-израильского конфликта.

«ЕС не признает никаких изменений границ до 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые были согласованы сторонами. Мы призываем Израиль пересмотреть эти планы», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не намерен ставить под угрозу план по урегулированию палестино-израильского конфликта американского лидера Дональда Трампа.

В январе Трамп обнародовал «сделку века», согласно которой Иерусалим становится неделимой столицей еврейского государства, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить