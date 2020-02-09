Нетаньяху: Израиль не намерен ставить под угрозу «сделку века» Трампа
- Reuters
Об этом сообщает канцелярия премьера.
По словам Нетаньяху, ему и Трампу удалось «сотворить историю».
«Это признание — главное, это то, чего мы добились, чего я добился по результатам совместной работы. Мы не хотим ставить это под угрозу, мы работаем ответственно, мудро... Мы завершим работу», — сказал Нетаньяху на открытии заседания правительства Израиля.
Ранее посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что возможные односторонние шаги по распространению израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан до завершения работы специальной совместной американо-израильской комиссии могут поставить под угрозу «сделку века».
В январе Трамп обнародовал «сделку века», согласно которой Иерусалим становится неделимой столицей еврейского государства, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме.