Нетаньяху: Израиль не намерен ставить под угрозу «сделку века» Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не намерен ставить под угрозу план по урегулированию палестино-израильского конфликта американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает канцелярия премьера.

По словам Нетаньяху, ему и Трампу удалось «сотворить историю».

«Это признание — главное, это то, чего мы добились, чего я добился по результатам совместной работы. Мы не хотим ставить это под угрозу, мы работаем ответственно, мудро... Мы завершим работу», — сказал Нетаньяху на открытии заседания правительства Израиля.

Ранее посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что возможные односторонние шаги по распространению израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан до завершения работы специальной совместной американо-израильской комиссии могут поставить под угрозу «сделку века».

В январе Трамп обнародовал «сделку века», согласно которой Иерусалим становится неделимой столицей еврейского государства, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме.