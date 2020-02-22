В Афганистане заявили о снижении числа нападений талибов

Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Асадулл Халида заявил о снижении числа нападений членов движения «Талибан»*.

Об этом сообщает телеканал 1TV News.

Уточняется, что число нападений талибов значительно уменьшилось в течение первых 12 часов после начала процесса сокращения насилия в стране.

Глава афганского силового ведомства отметил, что в некоторых районах страны, в частности в северной провинции Балх, несмотря на договорённости, талибы совершили несколько атак. По словам Халида, возможно, это связано с тем, что инструкции лидеров талибов ещё не дошли до всех рядовых членов движения.

21 февраля Госдепартамент США объявил о прогрессе в переговорах с талибами и подготовке к подписанию документа 29 февраля.

Как сообщили в Пентагоне, с талибами обсуждена договорённость о снижении уровня насилия в Афганистане.

Директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов отметил, что это будет важное событие для мирного процесса в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.