В Госдуме объяснили цель учений США на случай «ядерной войны» в Европе
- Reuters
Депутат выразил мнение, что подобные учения никак не отразятся на отношениях между Россией и США.
«Военные НАТО должны отрабатывать те колоссальные деньги, которые заложены в бюджет, потому что эти военные «игры» — это естественный процесс работы НАТО», — отметил Чепа.
Он пояснил, что в настоящее время задача Соединённых Штатов заключается в том, чтобы были увеличены взносы других стран — членов блока.
«Поэтому они, очевидно, показывают, что чем сильнее мы будем, тем мы больше вас защитим. У нас (у России. — RT) оборонительная доктрина. Поэтому это (учения. — RT) направлено на очередное давление на страны НАТО, из которых США «выжимают» очередные деньги для поддержания своего военно-промышленного комплекса», — заключил парламентарий.
Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил о проведении США учений на случай ядерной войны в Европе.
Как указывалось, сценарий учений предусматривал внештатную ситуацию в Европе, в ходе которой Россия ограниченно применяла ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО.
В ноябре 2019 года НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит.