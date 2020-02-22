В Госдуме объяснили цель учений США на случай «ядерной войны» в Европе

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал проведение США учений, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе.

Депутат выразил мнение, что подобные учения никак не отразятся на отношениях между Россией и США.

«Военные НАТО должны отрабатывать те колоссальные деньги, которые заложены в бюджет, потому что эти военные «игры» — это естественный процесс работы НАТО», — отметил Чепа.

Он пояснил, что в настоящее время задача Соединённых Штатов заключается в том, чтобы были увеличены взносы других стран — членов блока.

«Поэтому они, очевидно, показывают, что чем сильнее мы будем, тем мы больше вас защитим. У нас (у России. — RT) оборонительная доктрина. Поэтому это (учения. — RT) направлено на очередное давление на страны НАТО, из которых США «выжимают» очередные деньги для поддержания своего военно-промышленного комплекса», — заключил парламентарий.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил о проведении США учений на случай ядерной войны в Европе.

Как указывалось, сценарий учений предусматривал внештатную ситуацию в Европе, в ходе которой Россия ограниченно применяла ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО.

В ноябре 2019 года НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит.