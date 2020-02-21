Болгария раскрыла личности россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии раскрыла личности троих граждан России, обвиняемых в покушении на убийство болгарского бизнесмена, его сына и партнёра в 2015 году и объявленных Софией в международный розыск.

«Софийская городская прокуратура (СГП) выдвинула заочные обвинения в отношении трёх лиц — граждан России, а именно: Сергея Викторовича Павлова, Сергея Вячеславовича Федотова и Георгия Горшкова», — говорится в пресс-релизе.

По информации болгарской стороны, обвиняемые в настоящее время находятся в Москве.

Кроме того, утверждается, что, находясь за границей, они использовали поддельные документы.

«Расследование показало, что эти лица никогда не совершали поездок за пределы своей страны под своей действительной личностью. На протяжении многих лет они использовали различные международные паспорта с поддельными удостоверениями личности», — сообщает прокуратура Болгарии.

В конце января в Болгарии выдвинули обвинения в отношении троих россиян, якобы пытавшихся в 2015 году отравить болгарского бизнесмена Эмилиана Христова Гебрева, его сына и партнёра «неопознанным фосфорорганическим веществом».

Российское посольство в Софии заявило, что пока не получало официального уведомления властей Болгарии об обвинении в отношении россиян.