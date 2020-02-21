Болгария раскрыла личности россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Короткая ссылка
Прокуратура Болгарии раскрыла личности троих граждан России, обвиняемых в покушении на убийство болгарского бизнесмена, его сына и партнёра в 2015 году и объявленных Софией в международный розыск.
Болгария раскрыла личности россиян, обвиняемых в покушении на убийство
  • Pixabay

«Софийская городская прокуратура (СГП) выдвинула заочные обвинения в отношении трёх лиц — граждан России, а именно: Сергея Викторовича Павлова, Сергея Вячеславовича Федотова и Георгия Горшкова», — говорится в пресс-релизе.

По информации болгарской стороны, обвиняемые в настоящее время находятся в Москве.

Кроме того, утверждается, что, находясь за границей, они использовали поддельные документы.

«Расследование показало, что эти лица никогда не совершали поездок за пределы своей страны под своей действительной личностью. На протяжении многих лет они использовали различные международные паспорта с поддельными удостоверениями личности», — сообщает прокуратура Болгарии.

В конце января в Болгарии выдвинули обвинения в отношении троих россиян, якобы пытавшихся в 2015 году отравить болгарского бизнесмена Эмилиана Христова Гебрева, его сына и партнёра «неопознанным фосфорорганическим веществом».

Российское посольство в Софии заявило, что пока не получало официального уведомления властей Болгарии об обвинении в отношении россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить