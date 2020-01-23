Прокуратура Болгарии обвиняет троих россиян в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии выдвинула обвинение троим гражданам России, подозреваемым в покушении на убийство болгарского бизнесмена, его сына и партнёра в 2015 году. Подозреваемые объявлены в международный розыск.

«В связи с продолжающимся расследованием под надзором полиции города Софии в отношении попытки преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т. трое граждан России были обвинены в покушении на убийство», — говорится в заявлении прокуратуры.

По данным следствия, россияне, имена которых не называются, с 28 апреля по 4 мая 2015 года предприняли попытку убить в Софии граждан Болгарии с помощью «интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом».

28 апреля 2015 года болгарский предприниматель Эмилиан Гебрев во время ужина с партнёрами почувствовал недомогание и был госпитализирован. Сын предпринимателя также попал в больницу с похожими симптомами. Было возбуждено дело о покушении на убийство. Проведённая экспертиза показала наличие в салате, который ел бизнесмен, следов хлорпирифоса, используемого для борьбы с вредителями. По результатам повторного анализа в 2018 году в образцах обнаруженных химических препаратов были также выявлены пестициды.